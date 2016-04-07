США можуть розширити санкції проти Росії на тлі "панамського скандалу" - Bloomberg

Про це пише Bloomberg з посиланням на обізнане джерело, передає РБК.

За інформацією співрозмовника, американська влада хоче отримати інформацію про людей, які, можливо, допомогли компаніям або приватним особам ухилятися від санкцій, введених США щодо Росії. Ці люди можуть бути внесені до санкційного списку Мінфіну США.

Новий список може бути випущений вже в червні, якраз тоді, коли очікується голосування ЄС з питання про те, чи продовжувати санкції проти Росії.

Читайте такожКоментуючи "офшорний скандал", голова ВТБ випадково визнав Тихонову донькою Путіна

«Очевидно, що цей архів документів потенційно може дозволити OFAC (підрозділ Мінфіну США, відповідальний за санкції) зробити ряд висновків і допомогти побудувати доказову базу», — пояснив Bloomberg Пітер Харрелл, колишній заступник помічника держсекретаря з фінансової політики. Він також додав, що очікує позитивного голосування ЄС з питання продовження дії антиросійських санкцій ще на шість місяців.

«Уряд США пильно фокусується на розслідування можливої незаконної діяльності, у тому числі порушення податкового законодавства або санкцій, введених з боку США, використовуючи всі джерела інформації, як державні, так і недержавні», — йдеться в коментарі Мінфіну США, що надійшов у Bloomberg.

Читайте такожУ Білому домі не захотіли коментувати "панамські документи"

Відзначається, що OFAC використовує загальнодоступну інформацію, правоохоронні і розвідувальні джерела, анонімні повідомлення і показання для виявлення та реагування на потенційні порушення санкцій, зазначив Мінфін у своїй заяві.