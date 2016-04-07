Яресько оприлюднила декларацію про доходи

Міністр фінансів України Наталія Яресько задекларувала 121,7 тис. грн доходів, отриманих у 2015 році, з яких зарплата становила майже 73 тис. грн. Про це йдеться в декларації міністра, опублікованій на сайті Мінфіну.

Крім того, міністр отримала 26,8 тис. грн дивідендів і відсотків і близько 22 тис. грн аліментів. Також міністр отримувала доходи за межами України в розмірі 18,3 тис. дол.

Яресько, відповідно до декларації, є власницею двох земельних ділянок – 3 тис. кв. м і 6,9 тис. кв. м, і частини житлового будинку площею 1267,5 кв. м, що перебуває у спільній власності. Сума задекларованих міністром коштів на рахунках у банках становить 56,8 млн грн.

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Як повідомляв УНІАН, роком раніше Яресько задекларувала 2,664 млн доларів доходів, отриманих за період проживання в США. Згідно з декларацією за 2014 рік, дохід Яресько в Україні становив 628 грн у вигляді отриманих дивідендів. Також у декларації річної давності у власності міністра значилися дві земельні ділянки 3 тис. і 6,9 тис. кв. м і житловий будинком загальною площею 1267,5 кв. м, а також автомобіль Jeep Grand Cherokee 2002 року випуску.