Компанія Клюєвих винна державному "Укрексімбанку" 8,6 мільярда гривень - ЗМІ

ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» стягує 8,59 млрд грн. з ПрАТ «Актив-Страхування». Про це свідчить рішення Господарського суду м.Києва від 15 березня, передають «Наші гроші».

У 2009 році «Укрексімбанк» і ВАТ «Завод напівпровідників» уклали генеральну кредитну угоду. В рамках угоди «Завод напівпровідників» отримав в банку шість кредитів.

Поручителем позичальника за кредитною угодою з банком було ПрАТ «Актив-Страхування», яке зобов’язалось солідарно відповідати за зобов’язання, зокрема відшкодовувати кредит, проценти, штрафні санкції, тощо. Банк має право вимагати погашення боргу як в обох боржників, так і від будь-кого з них окремо.

На сьогодні у «Заводу напівпровідників» залишається заборгованість 109,05 млн євро, $224,10 млн і 528,09 млн грн. В сумі це еквівалентно 8,59 млрд грн. У 2015 році розпочато процедуру банкрутства «Заводу напівпровідників».

Банк направив ПрАТ «Актив-Страхування» вимогу про погашення заборгованості «Заводу напівпровідників», але компанія її не задовольнила.

Суд позов «Укрексімбанку» задовольнив і видав рішення про стягнення заборгованості.

ПрАТ «Актив-Страхування» оформлене на ПрАТ «Укрпідшипник», що належить австрійській компанії «SLAV Handel, Vertretung und Beteiligung Aktiengesellschaft». Акціонером останньої є Сергій та Андрій Клюєви.

У 2015 році майно народного депутата Сергія Клюєва арештовували судом за позовом Генпрокуратури в рамках розслідуванням заволодіння 170 млн грн. державних коштів, які були виділені як компенсація відсотків за кредитами ВАТ «Завод напівпровідників».

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За даними ЗМІ, у березні цього року «SLAV Handel» подала в Арбітражний суд Відня заяву про банкрутство. Однією із причин банкрутства називають санкції Європейського Союзу щодо братів Клюєвих. Понад 100 млн євро компанія заборгувала китайському державному концерну «CNBM International». Також повідомлялося, що «SLAV» не має високоліквідних активів для задоволення вимог кредиторів і вартість її активів становить близько 80 млн євро. Це заводи важкої промисловості, розташовані в зоні АТО на сході України.