Економіку Росії не врятує навіть скасування санкцій - Світовий банк

Росії, яка постраждала від нафтового шоку і обмеженого доступу на світові фінансові ринки через санкції, чекає довгий шлях до відновлення, вважає Світовий банк (СБ) у доповіді про російську економіку, пишуть "Ведомости".

РФ як і раніше залежить від нафтового ринку, він визначає сценарії її поведінки. Швидкого ж зростання нафтових цін не буде, хоча період їх мінімуму, мабуть, завершується, вважає СБ.

Читайте такожЦентробанк Росії відмовився від оптимізму: вже не вірить у зростання економіки до 2018 року У базовому варіанті прогнозу нафта до 2018 р. буде трохи дорожче $50/бар. СБ знизив прогноз цін на нафту, а з ним – і російської економіки. Тепер він очікує більшого спаду в 2016 р. (на 1,9% замість 0,7% при нафті $37/бар. замість $49) та меншого зростання в 2017 р. (1,1% замість 1,3% за $48/бар. замість $53).

Скасування санкцій підтримає економіку, але ненадовго. У базовому сценарії СБ виходить з того, що санкції буде знято в 2018 р.: цим пояснюється прискорення економічного зростання Росії в 2018 р. до 1,8%, незважаючи на незначне підвищення ціни нафти. Однак ефект обмежиться одним роком, підрахували аналітики СБ. Так, якщо санкції скасують в 2017 р., то при тій же ціні нафти економіка зросте на 1,1%, а 2% за рахунок збільшення інвестицій. Але вже в наступному році зростання сповільниться до 1,7%. «Це пов'язано з тим, що само по собі зростання російської економіки обмежене, якщо не буде структурних реформ», – говорить головний економіст СБ по Росії Біргіт Хансль.

Але до президентських виборів 2018 р. ніяких реформ не очікується, підсумовують аналітики СБ: це негативно позначиться на темпах зростання наступних років, а в найближчий час приведе до зростання бідності. У 2016 р. кількість бідних у Росії виросте у всіх варіантах прогнозу, навіть в оптимістичному. У минулому році за межу бідності перейшло 3,1 млн росіян, у цьому році чисельність бідних поповниться ще на 1 млн і перевищить 20 млн осіб. Таке зростання зводить нанівець успіхи щодо скорочення бідності останніх 10 років і стане найбільш значним з кінця 1990-х рр., пише СБ.

Нафтозалежний бюджет не може проводити контрциклічну політику і підтримати доходи населення: єдине джерело скорочення бідності – економічне зростання, резюмує Хансль.

Підприємства не змогли скористатися конкурентною перевагою від девальвації – диверсифікації експорту не сталося. Щоб отримати вигоду з цінової переваги на світових ринках, потрібні інвестиції, вказує СБ: впровадження нових технологій, розширення виробництва, підвищення якості вимагають великого і стійкого притоку капіталу. Більшість інвестиційних рішень приймається не під впливом коригування цін або держпідтримки певних галузей, а під впливом поліпшення ділового клімату. «Як іноземні, так і місцеві інвестори як і раніше недостатньо вірять у перспективи російської економіки», – пише СБ.

Інвестиційний спад в Росії почався в 2013 р. - ще до санкцій і падіння нафтових цін. Санкції не сильно вплинули на сприйняття інвесторами довгострокових перспектив російської економіки, вважає Наталія Орлова з Альфа-банку. Причини інвестиційного спаду – структурні проблеми економіки, згодна Орлова з СБ.