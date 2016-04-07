"Панамагейт": глава австрійського банку подав у відставку

Глава австрійського іпотечного банку Hypo Vorarlberg землі Форарльберг Міхаель Грахаммер подав у відставку на тлі «офшорного скандалу», пише Der Standart.

За словами банкіра, свою відставку, ще до скандалу, він обмірковував всі останні місяці, і не останню роль в його рішенні зіграли ЗМІ. При цьому він заявляє, що не порушував законодавства.

Читайте також"Панамський скандал": майже 30 німецьких банків використовували офшори«Визначальним стало розгорнуте в останні дні засудження Hypo Vorarlberg і мене особисто. Але я на 100% впевнений, що банк ніколи не порушував законів або санкцій», — сказав він.

Крім банку Hypo Vorarlberg, в «панамських документах» фігурує також австрійський банк Raiffeisenbank International.

4 квітня стало відомо, що регулятор фінансових ринків Австрії FMA проводить розслідування про можливе порушення банками Raiffeisen Bank International і Hypo Landesbank Vorarlberg законів про відмивання грошових коштів після того, як банки були згадані під час великого витоку даних.

Напередодні консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ) і Центр по дослідженню корупції та організованої злочинності (OCCRP) опублікували масу даних про проведення в різні роки через панамський Mossack реєстраційних угод. За заявою ICIJ, близько року тому дані реєстратора невідомий надіслав у редакцію німецької газети Süddeutsche Zeitung.