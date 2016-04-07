Референдум у Нідерландах стане для України швидше політичним ударом, ніж економічним – експерт СБ

Негативні результати проведеного в Голландії референдуму щодо Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом стануть скоріше політичним ударом для України, ніж спричинять якісь серйозні економічні наслідки. Про це в коментарі журналістам сказав експерт Світового банку Ганс Тример.

«Результат (референдуму - УНІАН), звичайно, матиме наслідки. Хоч не можна не враховувати і того, що 26 країн ЄС вже підписали Угоду про асоціацію, і ключова частина документа - Зона вільної торгівлі з Україною - вже почала працювати, - сказав Тример. - Економіка рухатиметься вперед. Економіки, мабуть, це (результати референдуму - УНІАН) не дуже стосуватиметься. Це навряд чи стане приводом для перегляду макропоказників або показників українського експорту до ЄС. Але буде політичний удар, і це погано. І це один із прикладів того, як йде політичний розвиток у європейському регіоні. А він дрейфує в бік популізму, і це не можна ігнорувати».

Тример підкреслив, що референдум в Голландії - це недавня практика, і багато в чому її використовують для донесення людям конкретних ідей. Причому на поточний момент, як зазначив Тример, люди, які впливають на громадську думку, дотримуються якраз антиєвропейської політики.

«Це антиєвропейська група, яка зіграла на почуттях загальної стурбованості, незадоволеності. Чиста випадковість у тому, що в цей непростий момент саме питання про асоціацію з Україною стало предметом референдуму і таких результатів. Адже широкої дискусії щодо асоціації не було», - додав Тример.

У той же час, він підкреслив, що незважаючи на результати референдуму, Україна може і повинна орієнтуватися на Західну Європу, оскільки можливості для економічного зростання цього регіону планети очевидні. «Інша річ, що Україні потрібно ґрунтовніше «проникати» на ринки, включаючи ринки ЄС. Це можливість для України», - додав експерт.

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Як повідомляв УНІАН, у Голландії завершено попередній підрахунок результатів референдуму щодо Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом, який відбувся 6 квітня. За голландським законодавством, референдум мав відбутися для того, щоб надалі парламент країни зміг ухвалити рішення щодо ратифікації Угоди між Україною і ЄС.

Явка на референдумі становила 32,2%. "За" проголосували 38,1%, "проти" - 61,1%. Недійсними визнано 0,8% бюлетенів. Офіційні дані мають бути оголошені Виборчою радою Нідерландів 12 квітня. Після цього влада країни прийме подальші рішення з «українського» питання.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте вже повідомив, що уряд проаналізує "крок за кроком", що робити з результатами цього референдуму, і зазначив, що він говоритиме з партнерами з ЄС і парламентом країни.

На його думку, "це займе тижні, а можливо, й місяці".