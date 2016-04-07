Державна фіскальна служба з початку року ліквідувала 30 конвертаційних центрів, діяльність яких принесла збитків державі на суму 2 млрд грн, повідомила прес-служба ДФС.

Згідно з повідомленням, до складу центрів входило 309 транзитно-конвертаційних підприємств.

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"За відкритими конвертаційними центрами розпочато 45 кримінальних справ. Проведені перевірки 221 вигодонабувача послуг конвертаційних засобів, за результатами яких до бюджету додатково надійшло 137 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Крім того, з початку року ДФС почала 54 кримінальних провадження за виявленими фактами незаконно заявлених до відшкодування сум ПДВ на майже 415 млн грн, а також незаконно відшкодованих з бюджету 16 млн грн ПДВ.

Як повідомляв УНІАН, за словами голови ДФС Романа Насірова, Державна фіскальна служба ліквідувала всі системні конвертаційні центри, що існували в Україні.

Державна фіскальна служба України в січні-лютому 2016 року зупинила діяльність 13 конвертаційних центрів. За даними Фіскальної служби, конвертаційні центри «відмили» 10,7 млрд грн, і держава отримала збитки від їх діяльності на 1,3 млрд грн.