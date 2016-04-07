Головний антикорупційний прокурор живе на одну зарплату і не має ні будинку, ні квартири

13:27, 07 квітня 2016
Фінанси
415

Заступник генерального прокурора, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України Назар Холодницький в декларації за 2015 році вказав річний дохід у 323 857 гривень.

Главный антикоррупционный прокурор отчитался о доходах за 2015 год / фото facebook.com

Відповідний документ опублікований на сайті Генпрокуратури.

Як наголошується в декларації, весь зазначений дохід становила зарплата Холодницкого.

При цьому у власності прокурора перебувають дві земельні ділянки загальною площею 2,2 тисячі квадратних метрів та "інше нерухоме майно" площею 18 квадратних метрів. Водночас у Холодницкого немає ні квартири, ні будинку, однак є орендоване нерухоме майно, на яке він щомісяця витрачає 5,3 тисячі гривень.

Також головний антикорупційний прокурор володіє автомобілем Mitsubishi Outlander 2007 року випуску.

Водночас, згідно з декларацією, у Холодницкого відсутні рахунки в банках і будь-які інші фінансові зобов'язання.

Дані про членів сім'ї прокурора у документі також відсутні.

Читайте такожКерівник антикорупційної прокуратури назвав зарплату своїх співробітників

Як повідомляв УНІАН, Назар Холодницький був призначений главою Антикорупційної прокуратури 30 листопада 2015 року за підсумками конкурсного відбору.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter