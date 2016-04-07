Головний антикорупційний прокурор живе на одну зарплату і не має ні будинку, ні квартири

Відповідний документ опублікований на сайті Генпрокуратури.

Як наголошується в декларації, весь зазначений дохід становила зарплата Холодницкого.

При цьому у власності прокурора перебувають дві земельні ділянки загальною площею 2,2 тисячі квадратних метрів та "інше нерухоме майно" площею 18 квадратних метрів. Водночас у Холодницкого немає ні квартири, ні будинку, однак є орендоване нерухоме майно, на яке він щомісяця витрачає 5,3 тисячі гривень.

Також головний антикорупційний прокурор володіє автомобілем Mitsubishi Outlander 2007 року випуску.

Водночас, згідно з декларацією, у Холодницкого відсутні рахунки в банках і будь-які інші фінансові зобов'язання.

Дані про членів сім'ї прокурора у документі також відсутні.

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Як повідомляв УНІАН, Назар Холодницький був призначений главою Антикорупційної прокуратури 30 листопада 2015 року за підсумками конкурсного відбору.