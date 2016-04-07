У Гонтаревої спростували чутки про її відставку через офшори Порошенка

13:30, 07 квітня 2016
Фінанси
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У прес-службі регулятора заявили, що інформація про те, що голова НБУ вчора ввечері або сьогодні вранці написала заяву про відставку, не відповідає дійсності.

REUTERS

Голова Національного банку України Валерія Гонтарева не подавала у відставку, як це стверджують джерела на ринку.

Як прокоментували УНІАН у прес-службі регулятора, інформація про те, що голова НБУ вчора ввечері або сьогодні вранці написала заяву про відставку, не відповідає дійсності.

Також прес-служба спростувала твердження джерел про наявність конфлікту Гонтаревої з президентом України Петром Порошенко після публікації розслідування про Панамські офшори, оскільки, нібито, голова НБУ займалася домовленостями з Rotschild і реєструвала для президента офшор.

«Гонтарева не займалася вирішенням приватних питань президента на посаді голови Національного банку», - йдеться в коментарі прес-служби.

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Як повідомляв УНІАН, журналісти проекту «Центр дослідження корупції та організованої злочинності» (OCCRP) оприлюднили результати розслідування, згідно з якими президент України Петро Порошенко заснував три офшорні компанії з управління активами, включаючи кондитерську корпорацію Roshen, але не вніс відомості про це в свою майнову декларації.

За інформацією журналістів OCCRP, в серпні 2014 року, в розпал кровопролитних боїв на сході України, включаючи бої за Іловайськ, Порошенко заснував офшорну холдингову компанію для того, щоб перевести свій бізнес в юрисдикцію Британських Віргінських островів (БВО). Ця офшорна структура стала власником ще двох компаній - на Кіпрі і в Голландії. Обидві фірми були зареєстровані також у 2014 році - у вересні та грудні.

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За оцінками журналістів, такий крок дозволив Порошенку ухилитися від сплати податків в Україні, а також зробити інвестиційно привабливими власні активи, в першу чергу, корпорації Roshen.

Згодом президент Порошенко повідомив, що офшорні компанії в Голландії, на Кіпрі і на Британських Віргінських островах були зареєстровані з метою передачі кондитерської корпорації Roshen в управління інвестиційному банку Rothschild, а не з метою мінімізації податкових відрахувань.

Також Пасенюк, керуючий директор ICU, що є фінансовим радником Петра Порошенка, заявив, що кондкорпорация "Roshen", засновником якої є президент України Петро Порошенко, передана в траст і президент не має стосунку до операційної діяльності цього активу, діяльності навколо цього активу, а також до процесів його продажу.

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