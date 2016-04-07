У Гонтаревої спростували чутки про її відставку через офшори Порошенка

Голова Національного банку України Валерія Гонтарева не подавала у відставку, як це стверджують джерела на ринку.

Як прокоментували УНІАН у прес-службі регулятора, інформація про те, що голова НБУ вчора ввечері або сьогодні вранці написала заяву про відставку, не відповідає дійсності.

Також прес-служба спростувала твердження джерел про наявність конфлікту Гонтаревої з президентом України Петром Порошенко після публікації розслідування про Панамські офшори, оскільки, нібито, голова НБУ займалася домовленостями з Rotschild і реєструвала для президента офшор.

«Гонтарева не займалася вирішенням приватних питань президента на посаді голови Національного банку», - йдеться в коментарі прес-служби.

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Як повідомляв УНІАН, журналісти проекту «Центр дослідження корупції та організованої злочинності» (OCCRP) оприлюднили результати розслідування, згідно з якими президент України Петро Порошенко заснував три офшорні компанії з управління активами, включаючи кондитерську корпорацію Roshen, але не вніс відомості про це в свою майнову декларації.

За інформацією журналістів OCCRP, в серпні 2014 року, в розпал кровопролитних боїв на сході України, включаючи бої за Іловайськ, Порошенко заснував офшорну холдингову компанію для того, щоб перевести свій бізнес в юрисдикцію Британських Віргінських островів (БВО). Ця офшорна структура стала власником ще двох компаній - на Кіпрі і в Голландії. Обидві фірми були зареєстровані також у 2014 році - у вересні та грудні.

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За оцінками журналістів, такий крок дозволив Порошенку ухилитися від сплати податків в Україні, а також зробити інвестиційно привабливими власні активи, в першу чергу, корпорації Roshen.

Згодом президент Порошенко повідомив, що офшорні компанії в Голландії, на Кіпрі і на Британських Віргінських островах були зареєстровані з метою передачі кондитерської корпорації Roshen в управління інвестиційному банку Rothschild, а не з метою мінімізації податкових відрахувань.

Також Пасенюк, керуючий директор ICU, що є фінансовим радником Петра Порошенка, заявив, що кондкорпорация "Roshen", засновником якої є президент України Петро Порошенко, передана в траст і президент не має стосунку до операційної діяльності цього активу, діяльності навколо цього активу, а також до процесів його продажу.