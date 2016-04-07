ДФС наразі не бачить порушень в наявності у Порошенка офшорних рахунків

Державна фіскальна служба перевіряє інформацію, що з'явилася в пресі інформацію щодо наявності у президента Петра Порошенка офшорних рахунків, але поки що не бачить в цьому порушень українського законодавства.

Про це в ході прес-конференції повідомив перший заступник голови ДФС Сергій Білан.

"Відкриття офшорного рахунку – це не компетенція ДФС. Саме по собі це не є злочином. Ані щодо руху грошових коштів, ані щодо їх перерахунку, що це за гроші, інформації немає. Якщо в діях будь-яких осіб будуть встановлені факти статей 209, 212 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, і ухилення від сплати податків - УНІАН), ми реагуватимемо згідно чинного законодавства. Зараз компетенція ДФС поки не вбачається. Але ми проводимо перевірку і досліджуємо наявні факти", - сказав Білан.

У свою чергу глава ДФС Роман Насиров зазначив, що служба перевіряє інформацію, що з'явилася в ЗМІ.

"Це не процес одного-двох днів, проте ми намагаємося розібратися з інформацією як можна швидше і будемо оперативно інформувати ЗМІ та суспільство. Про передачу якихось матеріалів в суд з нашої сторони ще рано говорити. Цим будуть займатися колеги з Національного антикорупційного бюро і Національного агентства з питань запобігання корупції", - сказав Насиров.

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Як повідомляв УНІАН, згідно з розслідування журналістів проекту "Центр по дослідженню корупції та організованої злочинності" (OCCRP), який ґрунтується на документах від юридичної фірми Mossack Fonseca в Панамі, президент України Порошенко заснував три офшорні компанії з управління активами, включаючи кондитерську корпорацію Roshen, не вказавши відомостей про це в своїх майнових деклараціях.

В цілому в розслідуванні йдеться про угодах і офшорах 12 чинних і колишніх президентів країн і понад 120 бізнесменів.