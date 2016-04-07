Гривня зміцнилася на міжбанку до 25,83 за долар

У четвер, 7 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 25,78/25,83 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро знаходяться на рівні 29,3730/29,4280 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3790/0,3800 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 13:00 встановився на рівні 25,8019 грн/дол., на цю годину укладено 192 угоди на суму 108,96 млн дол.