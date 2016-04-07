Світова економіка увійшла в стадію "нової реальності" - експерт Світового банку

Світова економіка на поточний момент перейшла в стадію «нової реальності», яка вимагає від влади різних країн, в першу чергу, в регіоні Європи та Центральної Азії, прийняття нестандартних і неординарних рішень.

Про це сказав експерт Світового банку Ханс Тример під час презентації доповіді про розвиток економіки Європи і Центральної Азії, яка вперше відбулася в Києві.

Тример підкреслив, що Світовий банк не очікує будь-якого значного зростання ВВП у державах Європи та Азії, навіть незважаючи на те, що економіка ЄС демонструє ознаки відновлення четвертий рік поспіль, а зниження темпів розвитку економіки Китаю не настільки руйнівне, як могло б бути.

«Проблеми в економіці країн Європи та Центральної Азії мають структурний характер, не циклічний. Це не циклічний спад, який можна подолати звичними економічними методами. Це те, що ми називаємо «нова реальність», «нова норма», - сказав Тример.

Він підкреслив, що на сьогоднішній день сам по собі показник зростання або падіння ВВП йде на другий план і стає "лише частиною" економічної історії тієї чи іншої держави. Важливими, на думку Триммера, стають фактори, які впливають на показник ВВП. І такими факторами на сьогоднішній день є ситуація на ринку нафти і нафтопродуктів, в першу чергу в частині цін на нафту, і, як наслідок, стабільності валют у країнах - експортерах нафти. «Не менш важлива постійна оцінка ефективності монетарної політики держав, успіхи у сфері валютного таргетування, реформи на ринку зайнятості, особливо в частині пропозицій нових форм зайнятості», - зазначив експерт.

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Як повідомляв УНІАН, Світовий банк оцінив падіння ВВП України в 2015 році до 10% і зберіг оприлюднений у жовтні минулого року прогноз зростання ВВП України у 2016 році на рівні 1% і на 2% в 2017-му. Ключовими факторами економічного зростання нашої країни в середньостроковій перспективі за відсутності ескалації конфлікту на сході України будуть поновлення припливу внутрішніх і зовнішніх інвестицій, подальша фіскальна консолідація, зміцнення фінансового сектора та підтримка режиму гнучкого курсоутворення, а також розвиток інфраструктури країни, поліпшення ділового клімату, підвищення якості адміністративних послуг і проведення пенсійної реформи.