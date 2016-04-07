Попри обіцянки Яценюка, скасування мита не здешевить імпортні б/у авто

Пропозицію щодо скасування 10%-го мита на імпорт вживаних автомобілів, яке 6 квітня на засіданні уряду озвучив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, не приведе до їх здешевлення.

Таку думку в ході круглого столу, присвяченого проблемам українського авторинку, висловив директор з маркетингу групи компаній "АІС" Сергій Боровик. За його словами, ефект від скасування 10%-го мита буде знівельовано триваючим падінням гривні.

"Протягом року, з квітня 2015 року, гривня девальвувала з 21 гривні до 26-27 гривень за долар. Протягом цього року, навіть якщо ціни в доларах і знижувалися, то в гривневому еквіваленті вони зросли на 30%. Вони зростали практично щомісяця, - сказав Боровик. - Зниженню цін взятися немає звідки. Зрозуміло, що гривня девальвуватиме, нехай не так сильно, як раніше. Можна згадати вересень 2015 року, коли були скасовані спецмита, але ціни не знизилися, а зросли, знову ж через зростання гривні. Жодного зниження ціни не буде, навіть якщо мито скасують".

При цьому генеральний директор Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів (ВААІД) Олег Назаренко додав, що навіть у разі скасування мита зміни до Податкового кодексу вступлять в силу лише з початку 2017 року.

"Вже сформувався бюджет на цей рік. Будь-які віяння, що відбуватимуться у Верховній Раді та уряді, діятимуть лише з 1 січня 2017 року, а податкові зміни наберуть чинності лише з нового року", - сказав Назаренко.

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Як повідомляв УНІАН, 6 квітня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк звернувся до Міністерства фінансів, Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, також Державної фіскальної служби з пропозицією розробити та внести до Верховної Ради проект закону про скасування імпортного мита на вживані автомобілі.

При цьому у Верховній Раді вже зареєстрований законопроект №3251 про зменшення розміру акцизу на імпорт вживаних автомобілів. Але в ході голосування законопроекту "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку ринку вживаних товарів" (№3046-д), яким пропонується легалізувати продаж вживаних автомобілів через офіційних автодилерів, депутати домовилися розглянути даний законопроект на наступному засіданні парламенту одним пакетом з законопроектом №3251.

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При цьому автоімпортери неодноразово зазначали, що прийняття законопроекту про зниження податків на імпорт вживаних авто скоротить бюджетні надходження і призведе до збільшення обсягів "сірого" автоімпорту в Україну. Крім того, на думку Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів (ВААІД), зниження податків на б/у автоімпорт, яке пропонується законопроектом №3251, відкриє потік старих іномарок з Росії в Україну. За словами представників асоціації, до 2015 року в структурі автоімпорту України б/у іномарок з Росії "не існувало як явища", але з початку 2016 року ситуація кардинально змінилася. Причиною цього, на думку представників асоціації, стала девальвація російського рубля, а також велика кількість заводів міжнародних автомобільних концернів, що працюють в Росії.