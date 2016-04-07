У Гонтаревої дозволили азарівському міністру Тігіпку очолити його власний банк

Національний банк України погодив призначення Сергія Тігіпка на посаду голови правління Таскомбанку", ключовим власником якого він є.

Як повідомив банк у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, на підставі отриманого письмового дозволу НБУ, Тігіпко з 6 квітня приступив до виконання обов'язків голови правління.

Банк нагадує, що до призначення на цю посаду Тігіпко обіймав посаду голови спостережної ради банку, раніше – голови наглядової ради СК "Індустріальна", а також був депутатом Верховної Ради України сьомого скликання, віце-прем'єр - міністром і міністром соціальної політики в Кабміні Миколи Азарова.

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Довідка УНІАН. "ТАСкомбанк" (раніше - банк "Бізнес Стандарт", м. Київ) працює на ринку України з 1989 року і є середнім банком за обсягом активів. Ключовим власником банку є Сергій Тігіпко.