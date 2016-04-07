У разі Brexit європейські банки можуть втратити понад $120 мільярдів - Bloomberg
Зазначається, що з проблемами зіткнуться власники британських держоблігацій та іпотечні позичальники.
Європейські банки можуть втратити 123 мільярди доларів (108 мільярдів євро) у випадку, якщо Великобританія вийде з Євросоюзу, повідомляє Газета.ru з посиланням на Bloomberg.
"Після виходу Великобританії з ЄС європейським кредиторам доведеться скидати цінні папери і відшкодовувати їх вартість. Наслідки торкнуться, зокрема, власників британських держоблігацій та іпотечних позичальників", - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що при цьому у банків можуть виникнути проблеми з ліквідністю, повідомив партнер юридичної фірми DLA Piper Вінсент Ківені.
Агентство підкреслює, що європейські банки завжди активно інвестували в британські облігації, отримуючи з цього високий прибуток.
Читайте такожВеликобританія у разі виходу з ЄС втратить $145 мільярдів – дослідження
Раніше газета The Guardian написала, що вихід з ЄС коштуватиме Британії 145 мільярдів доларів.