"Панамський скандал": ЄС створить новий "чорний список" глобальних "податкових гаваней"

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Комісар ЄС з питань економіки П'єр Московічі заявив, що 28 країн ЄС повинні узгодити єдині критерії для складання такого списку, який розглядається як ключовий інструмент у боротьбі з податковим шахрайством.

"Держави-члени повинні продемонструвати чіткі зобов'язання в процесі створення нового списку ЄС... для боротьби з ухиленням від сплати податків", - сказав він.

"Стрімкий прогрес з цього питання був важливий ще до панамських документів. Зараз це абсолютно необхідно", - додав єврокомісар.

Московічі заявив, що він сподівається, що новий список буде складений "протягом шести місяців".

ЄС вже оприлюднив в минулому році список 30 "юрисдикцій, які не співпрацюють", але його розкритикували за "неповноту та застарілість". Однак, Панама увійшла в той перелік.

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Як повідомляв УНІАН, за даними видання The Independent, так звані "панамські документи, отримані після витоку інформації, викривають діючих і колишніх глав держав в ухиленні від сплати податків, відмиванні грошей та уникнення відповідальності.

Як повідомляється, "панамські документи" налічують понад 11 млн конфіденційних матеріалів відносно багатих та впливових осіб у всьому світі, які приховували свої доходи. Документи були отримані від панамської юридичної фірми Mossack Fonseca. Документи потрапили у Міжнародний консорціум журналістських розслідувань.

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Документи свідчать про те, що деякі з 72-х діючих і колишніх лідерів займалися грабунком своїх країн.

За даними Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань, люди з оточення президента Росії вивели з країни в офшори щонайменш $2 млрд.