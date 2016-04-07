Thomson Reuters прогнозує падіння цін на золото

Золото, ціни на яке різко зросли з початку року, почне дешевшати на тлі ослаблення попиту на азіатських ринках та низки інших факторів.

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на аналітичний підрозділ медіакомпанії Thomson Reuters.

"Вартість золота, що 7 квітня в Нью-Йорку на біржі COMEX торгується по 1 237 доларів за унцію (28,34 грама), може впасти нижче 1,2 тисячі доларів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підвищення цін, яке спостерігається останнім часом, може тривати не надто довго. Щойно поточне пожвавлення на ринках почне сходити нанівець, існує ймовірність, що ціна знову знизиться.

Експерти Thomson Reuters вважають малоймовірним значне підвищення ставки ФРС, але додають, що Федрезерв продовжить політику посилення монетарної політики.

"Зміцнення долара і повернення апетиту до ризику можуть завдати новий тиск на вартість золота і його репутацію як безпечного активу", - вважають аналітики.

Вони додають, що всупереч негативному впливу на ціну дорогоцінного металу, вона все ж може знайти підтримку "за рахунок покращення фундаментальних ринкових факторів".

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У звіті повідомляється, що минулого року золотовидобування в світі збільшилася лише на один відсоток, до 3 158 тонн. При цьому прибуток виробників в таких країнах, як Індонезія і США, перевищила збитки в інших країнах (зокрема, в мінус пішли золотодобувачі в Китаї, Гані та ПАР). Випуск ювелірних виробів знизився на 3%, до 2 166 тонн, в тому числі через стабільність долара.

"Ціни на золото в першому кварталі 2016 року зростали рекордними темпами. Вартість дорогоцінного металу зросла протягом трьох місяців на 16,5%, що є рекордним показником з 1986 року", - резюмує видання.