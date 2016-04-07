Кіпр зобов'язав банки перевіряти особистість клієнтів після "Панамагейта"

17:21, 07 квітня 2016
Фінанси
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Жорсткіші правила для банків Кіпру набули чинності в четвер, 7 квітня.

REUTERS

Кіпр посилює вимоги до комерційним банкам та посередникам, що стосуються особистості їх клієнтів, через кілька днів після того, як була оприлюднена масштабний витік даних, що описують схеми, які використовувалися багатіями з усього світу для розміщення доходів у податкових гаванях, повідомляє Reuters.

"Жорсткіші правила, що зобов'язують банки і посередників перевіряти особистість своїх клієнтів, а також призупиняти операції за рахунками у випадку недотримання, вступили в силу в четвер", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кіпрське законодавство дозволяє створення компаній з чисто номінальною структурою, в рамках якої бенифициар не значиться у звітності фірми, проте влада повідомила, що вводить так зване правило "знай свого клієнта" для банків і посередників.

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"Сьогоднішня поправка - частина безперервних зусиль, спрямованих на подальше зміцнення нормативно-правової бази, метою яких завжди є недопущення недоробок або слабкостей, що ведуть до можливості відмивання грошей або фінансування терористів", - заявив центробанк Кіпру.

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