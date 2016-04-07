Кіпр зобов'язав банки перевіряти особистість клієнтів після "Панамагейта"

Кіпр посилює вимоги до комерційним банкам та посередникам, що стосуються особистості їх клієнтів, через кілька днів після того, як була оприлюднена масштабний витік даних, що описують схеми, які використовувалися багатіями з усього світу для розміщення доходів у податкових гаванях, повідомляє Reuters.

"Жорсткіші правила, що зобов'язують банки і посередників перевіряти особистість своїх клієнтів, а також призупиняти операції за рахунками у випадку недотримання, вступили в силу в четвер", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кіпрське законодавство дозволяє створення компаній з чисто номінальною структурою, в рамках якої бенифициар не значиться у звітності фірми, проте влада повідомила, що вводить так зване правило "знай свого клієнта" для банків і посередників.

Читайте також"Панамський скандал": ЄС створить новий "чорний список" глобальних "податкових гаваней"

"Сьогоднішня поправка - частина безперервних зусиль, спрямованих на подальше зміцнення нормативно-правової бази, метою яких завжди є недопущення недоробок або слабкостей, що ведуть до можливості відмивання грошей або фінансування терористів", - заявив центробанк Кіпру.