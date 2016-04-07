Банкіри вмовили Нацбанк уповільнити докапіталізацію невеликих банків

Національний банк України погодився пом'якшити графік поетапного підвищення мінімального розміру статутного капіталу банків, в тому числі знизити розмір мінімального статутного капіталу, передбачений другим етапом капіталізації, до 200 мільйонів гривень з 300 мільйонів гривень, а також продовжити граничний термін цього етапу до липня 2017 року.

Про це УНІАН повідомили в Незалежній асоціації банків України (НАБУ), за інформацією якої відповідна постанова Національний банк прийме вже до кінця цього тижня.

"Безумовно, вимоги щодо капіталізації мають бути реальними та об'єктивними. Тому ми неодноразово зверталися до регулятора з проханням переглянути графік, який було істотно прискорено на початку цього року", - прокоментував голова ради НАБУ Роман Шпек.

Разом з тим, він зазначив, що це не рятує від загрози банкрутства малих та середніх банків без впровадження ефективної бізнес-моделі, розкриття кінцевих бенефіціарів, готовність забезпечити високий рівень боротьби з відмиванням коштів та кіберзлочинністю.

У зв'язку з цим асоціація позитивно сприйняла рішення НБУ істотно спростити процедуру злиття банків, що дозволить скоротити цей процес з 9 до 3 місяців.

Як нагадали в НАБУ, відповідна концепція вже затверджена регулятором, але необхідні зміни до законодавства досі не внесено, а також немає ясності щодо можливості впровадження обмеженою ліцензії, добровільної самоліквідації та процедури перереєстрації банку у фінансову компанію, про що говорилося раніше.

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Як повідомляв УНІАН, НБУ зобов'язав невеликі банки прискорити приведення мінімального капіталу у відповідність до вимог законодавства, або до рівня не менш як 500 мільйонів гривень. У тому числі працюючі банки, статутний капітал яких нижче встановленого мінімуму, зобов'язані збільшити його до 120 мільйонів гривень до 17 червня 2016 року, до 300 мільйонів гривень – до 11 січня 2017 року, до 400 мільйонів гривень – до 11 січня 2018 року, до 450 мільйонів гривень – до 11 січня 2019 року, до 500 мільйонів гривень – до 11 липня 2024 року.

За оцінками банкірів, виконання вимог НБУ може стати непідйомним завданням для низки невеликих фінансових установ.

Світовий банк у рамках заходів української влади щодо підвищення стійкості та ефективності банківської системи країни очікує консолідації банківського сектору в Україні та зниження кількості банків до 100 в 2016 році.