Кількість незадоволених зарплатою росіян зросла до 75%

Кількість незадоволених своєю зарплатою збільшилася до 75%, при цьому 40% росіян часто не вистачає грошей до зарплати, повідомляє РБК з посиланням на опитування фонду "Громадська думка".

"Разом з тим в 2015 і 2011 роках про це говорили 70% респондентів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в якості причин свого невдоволення 11% респондентів назвали рівень своєї зарплати ("праця не оцінюється належним чином"), кожен десятий заявив, що йому не хочуть підвищувати зарплату роботодавці, а 9% пояснили своє невдоволення економічною кризою.

"Ще 6% заявили, що працюють в бюджетній організації, також учасники опитування говорили про труднощі на підприємстві, високі ціни і погану владу (по 5%)", - уточнює видання.

Майже кожен п'ятий (19%) заявив, що в компанії, де працює опитаний, протягом останніх шести місяців траплялися затримки зарплати, і 78% опитаних заявили, що їм останні півроку не підвищували зарплату. Більше половини опитаних (52%) побоюються, що найближчим часом їх зарплата знизиться.

При цьому 65% росіян вважають, що рівень оплати їх праці не відповідає обсягу та складності роботи, яку вони виконують.

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Більше 40% (41%) заявили, що їм "часто" не вистачає грошей до зарплати, ще з 39% респондентів це відбувається рідко, а в 19% такого не трапляється взагалі.

"Сьогодні, порівняно з лютим 2015-го, люди стали частіше скаржитися, що грошей від зарплати до зарплати їм не вистачає", - підсумовують соціологи.