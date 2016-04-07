Нацбанк купив сьогодні на валютному аукціоні понад $147 мільйонів за фіксованим курсом

Національний банк України сьогодні, 7 квітня, провів інтервенцію з купівлі валюти для згладжування надмірних коливань курсу гривні, в ході якої викупив на ринку 147,5 мільйона доларів за фіксованим курсом 25,80 гривні/долар.

Про це йдеться в коментарі директора департаменту відкритих ринків НБУ Сергія Пономаренка, переданому УНІАН.

За його словами, востаннє регулятор проводив інтервенцію за фіксованим курсом 27 жовтня 2015 року, і сьогоднішнє рішення про проведення такої інтервенції замість традиційного валютного аукціону прийнято у зв'язку зі значним разовим перевищенням пропозиції валюти над попитом.

У коментарі наголошується, що проведення подібної інтервенції не є свідченням того, що Національний банк таргетує певний рівень курсу, і регулятор продовжує дотримуватися режиму гнучкого курсоутворення, але при цьому згладжує надмірні коливання під дією ситуативних чинників.

Також повідомляється, що куплена валюта спрямована на поповнення міжнародних резервів, які НБУ має намір збільшити до кінця 2016 року до 19,6 мільярда доларів.

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Як повідомляв УНІАН, за даними дилерів комерційних банків, на сьогодні до закриття торгів котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку встановилися на рівні 25,78/25,82 гривні/долар.

Середньозважений курс гривні на міжбанку за даними НБУ до цього часу встановився на рівні 25,8013 гривні/долар.