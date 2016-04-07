Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 25,80 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 8 квітня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2580,1289 (7 квітня – 2595,7927)

100 EUR – 2932,0585 (7 квітня – 2942,5906)

10 RUR – 3,8057 (7 квітня – 3,7883)

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Як повідомляв УНІАН, 7 квітня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,78/25,82 гривні/долар.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,3290/29,3700 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3790/0,3800 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,8013 гривні/долар, на цю годину укладено 429 угод на суму 676,43 мільйона доларів.