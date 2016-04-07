ВТБ очікує до кінця року курс 71 рубль за долар

20:14, 07 квітня 2016
Фінанси
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Наразі попит на валюту в Росії серйозно скоротився, але якщо рубль покаже стабільність, він може знову зрости.

REUTERS

Банк ВТБ прогнозує курс 71 російський рубль за долар до кінця 2016 року, повідомляє ТАСС з посиланням на заяву глави банку Андрія Костіна.

"Наші аналітики прогнозують до кінця року курс 71 рубль за долар", - сказав він.

Костін зазначив, що зараз попит на валюту серйозно скоротився, але якщо рубль покаже стабільність, він може знову зрости.

"Побоювання подальшої девальвації утримує наших клієнтів від запозичень в доларах. Але ситуація може змінитися. Ставки в рублях залишаються високими, ми сподіваємося, що ЦБ продовжить знижувати їх навесні", - пояснив Костін.

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При цьому він підкреслив, що збільшувати валютні резерви лише за рахунок банків "не зовсім правильно".

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