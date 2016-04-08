Goldman Sachs погіршив прогноз розвитку економіки Росії

Американський інвестиційний банк Goldman Sachs погіршив прогноз зростання ВВП Росії в 2016 році з 1,5% до 0,5%, передає ТАСС.

Таке рішення аналітики пояснюють "низькими цінами на нафту".

При цьому в інвестбанку вважають, що до кінця першого кварталу 2017 року зростання економіки Росії складе 1,5%.

Читайте такожРосійська економіка знову повернулася на дно кризи - експертиЯк повідомляв УНІАН, Світовий банк вважає, що Росію, яка постраждала від нафтового шоку і обмеженого доступу на світові фінансові ринки через санкції, чекає довгий шлях до відновлення. Швидкого ж зростання нафтових цін не буде, хоча період їх мінімуму, мабуть, завершується.

У базовому варіанті прогнозу нафта до 2018 р. буде трохи дорожче $50/бар. СБ знизив прогноз цін на нафту, а з ним – і російської економіки. Тепер він очікує більшого спаду в 2016 р. (на 1,9% замість 0,7% при нафті $37/бар. замість $49) та меншого зростання в 2017 р. (1,1% замість 1,3% при $48/бар. замість $53).

Скасування санкцій підтримає економіку, але ненадовго. У базовому сценарії СБ виходить з того, що санкції буде знято в 2018 р. Однак ефект обмежиться одним роком, вважають аналітики СБ.