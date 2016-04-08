"Хрещатик" потребував підтримки, якої так і не отримав - голова правління
Голова правління банку Дмитро Гриджук зазначив, що професійний потенціал банку не втрачено.
Голова правління банку Дмитро Гриджук заявив, що команда банку "Хрещатик" боролася за нього до останнього.
"Для збереження твердих позицій в неймовірно складних економічних умовах сьогоднішнього дня ми прагнули мати достатню підтримку з боку акціонерів. На жаль, цього не сталося. Докладаючи великі зусилля, ми боролися за банк до останнього. І сподіваюся, що не дарма, так як технологічний і головне – людський, професійний потенціал банку не втрачено", - пояснив Гриджук.
Нагадаємо, в банк так і не надійшли обіцяні 100 мільйонів гривень від одного з ключових акціонерів - столичної влади, хоча ще в кінці 2015 року рішенням Київради була анонсована докапіталізація "Хрещатика" на цю суму. Крім того, за інформацією Forbes, з банку раптово пішли такі стратегічні клієнти, як "Київводоканал", "Київпастранс", "Київський метрополітен" та інші. Втрата такого значного сегменту клієнтської бази відразу знизила ліквідність "Хрещатика" на 360 мільйонів гривень, що посилило його і без того непросте становище
"Ми бачимо дуже організований вихід саме київських комунальних підприємств і організацій з цього банку. Я звернувся до Кличка з офіційним депутатським зверненням, щоб він надав інформацію, яким чином взагалі було прийнято це рішення, що так синхронно всі взяли і вийшли", - зазначив народний депутат, член комітету ВРУ з протидії корупції Ігор Луценко.
Подібні дії київської влади, вважають експерти, могли бути продиктовані тиском з боку НБУ.
Читайте такожКомпідприємства Києва напередодні банкрутства "Хрещатика" вивели з нього близько 300 мільйонів - джерело
"Хрещатик" - успішний банк, і ще минулого тижня ми з Віталієм говорили про "Картці киянина", які ще додаткові функції в ній зробити, і навіть припустити не могли, що буквально через кілька днів він завалиться. Банк розвалився з вини НБУ, який вчасно не допоміг", - розповідає радник мера Києва Ігор Ніконов.
Любі мої друзі! Шановна "хрещатицька" громадо! Звертаюсь до кожного з вас зі словами щирої вдячності за ті роки, які в...Опубліковано Дмитром Гриджуком7 квітня 2016 р.