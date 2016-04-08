"Хрещатик" потребував підтримки, якої так і не отримав - голова правління

Голова правління банку Дмитро Гриджук заявив, що команда банку "Хрещатик" боролася за нього до останнього.

"Для збереження твердих позицій в неймовірно складних економічних умовах сьогоднішнього дня ми прагнули мати достатню підтримку з боку акціонерів. На жаль, цього не сталося. Докладаючи великі зусилля, ми боролися за банк до останнього. І сподіваюся, що не дарма, так як технологічний і головне – людський, професійний потенціал банку не втрачено", - пояснив Гриджук.

Нагадаємо, в банк так і не надійшли обіцяні 100 мільйонів гривень від одного з ключових акціонерів - столичної влади, хоча ще в кінці 2015 року рішенням Київради була анонсована докапіталізація "Хрещатика" на цю суму. Крім того, за інформацією Forbes, з банку раптово пішли такі стратегічні клієнти, як "Київводоканал", "Київпастранс", "Київський метрополітен" та інші. Втрата такого значного сегменту клієнтської бази відразу знизила ліквідність "Хрещатика" на 360 мільйонів гривень, що посилило його і без того непросте становище

"Ми бачимо дуже організований вихід саме київських комунальних підприємств і організацій з цього банку. Я звернувся до Кличка з офіційним депутатським зверненням, щоб він надав інформацію, яким чином взагалі було прийнято це рішення, що так синхронно всі взяли і вийшли", - зазначив народний депутат, член комітету ВРУ з протидії корупції Ігор Луценко.

Подібні дії київської влади, вважають експерти, могли бути продиктовані тиском з боку НБУ.

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"Хрещатик" - успішний банк, і ще минулого тижня ми з Віталієм говорили про "Картці киянина", які ще додаткові функції в ній зробити, і навіть припустити не могли, що буквально через кілька днів він завалиться. Банк розвалився з вини НБУ, який вчасно не допоміг", - розповідає радник мера Києва Ігор Ніконов.