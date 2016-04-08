В "панамських офшорах" були зосереджені гроші з бюджетів країн - Transparency International

Про це в ефірі "Голосу Америки" заявила представниця організації Transparency International Меггі Мерфі.

"Ми бачимо, як багатії платять юристам і бухгалтерам за відшукування лазівок. Чи задовольняє нас такий стан справ? Така діяльність часто є повністю легальною, але чи згодні з цим громадяни? Я вважаю, що нам потрібно поглянути саме на це. Ідеться не лише про уникнення сплати податків та заробляння грошей то тут, то там. Ідеться про масштабну корупцію. Ці гроші насправді мали би йти в бюджет – на освіту, на інфраструктуру. Це гроші, які безпосередньо стосуються життя людей в різних країнах світу", – зауважила Мерфі.

Як повідомляв УНІАН, так звані "панамські документи" або "панамський архів", які містять конфіденційні документи панамської юридичної компанії Mossack Fonseca, отримали широкий розголос 3 квітня 2016 року.

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Документи були отримані німецькою газетою Süddeutsche Zeitung у 2015 році. Протягом року пул міжнародних журналістів під фінансуванням американської некомерційної організацієї Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ) вивчав ці документи.

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Документи охоплюють період з 1977 по 2015 років. Основна тематика розслідувань, проведених на основі "панамських документів", - наявність прихованої власності політиків і пов'язані з цим конфлікти інтересів і дані про секретні офшорні компанії.

Архів містить 11,5 мільйонів файлів, в яких згадується безліч нинішніх і колишніх світових лідерів, високопоставлених чиновників і відомих людей, в тому числі більше десятка діючих світових лідерів.