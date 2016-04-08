Гривня різко зміцнилася на міжбанку - торгується по 25,35/25,61 за долар

У п'ятницю, 8 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 25,35/25,61 гривні/долар, про це УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро на рівні 28,8592/29,1439 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3733/0,3765 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 25,6329 гривні/долар, на цю годину укладено 55 угод на суму 20 мільйонів доларів.

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Як повідомляв УНІАН, Нацбанк України 7 квітня провів інтервенцію з купівлі валюти для згладжування надмірних коливань курсу гривні, в ході якої викупив на ринку 147,5 мільйона доларів за фіксованим курсом 25,80 гривні/долар.