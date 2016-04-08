В МЗС РФ заявили, що не збираються обговорювати із Заходом критерії зняття санкцій

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заступник голови МЗС РФ Олексій Мєшков сказав у ході парламентських слухань у Держдумі.

Читайте такожСША можуть розширити санкції проти Росії на тлі "панамського скандалу" - Bloomberg

«Виходити із санкційного глухого кута необхідно, але ми не збираємося обговорювати жодних критеріїв зняття санкцій. Перший крок повинні зробити ті, хто їх запроваджував», - сказав Мєшков.

Він підкреслив, що Москва готова до взаємовигідного співробітництва із західними партнерами, але лише при дотриманні російських інтересів».

«Якщо на нас буде чинитися тиск, ми будемо продумувати відповідні кроки, але співмірні репутації Росії як відповідального гравця на міжнародній арені», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, у 2014 році ряд західних країн ввів санкції проти Росії після анексії Криму та ескалації конфлікту на сході України.