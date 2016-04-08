Банкіри пояснили, чому стався сплеск пропозиції валюти на ринку

Вчорашній сплеск пропозиції валюти на міжбанківському ринку, найімовірніше, спричинений проведенням докапіталізації банків та продажем валюти для поповнення регулятивного капіталу.

Таку думку в коментарі УНІАН висловила директор департаменту операцій на фінансових ринках UniCreditBank Катерина Володіна, коментуючи проведення Національним банком України вчора, 7 квітня, інтервенції з купівлі валюти за фіксованим курсом вперше з жовтня 2015 року, в ході якої регулятор викупив на ринку 147,5 мільйона доларів за курсом 25,80 гривні/долар, а середньозважений курс гривні на міжбанку за підсумками дня зміцнився на 16 копійок – до 25,8013 гривні/долар.

Володіна зазначила, що протягом останнього часу обсяги експортної виручки зросли, а також експортери стали виводити на вільний продаж трохи більше валюти, ніж раніше.

"Вчорашній сплеск найлогічніше пояснити тим, що банки проходять процедуру докапіталізації, а значить, цілком ймовірно, що один з банків продав валюту для поповнення регулятивного капіталу", – сказала вона.

Володіна не стала уточнювати найменування банку, який продав валюту, проте, за інформацією дилерів комерційних банків, швидше за все, мова йде про дочірній банк російського "Внешэкономбанка" – "Промінвестбанку", який наприкінці лютого повідомив про завершення всіх необхідних процедур щодо збільшення капіталу згідно рішення материнської структури про докапіталізацію дочірнього підрозділу на 800 мільйонів доларів.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України вчора, 7 квітня, провів інтервенцію з купівлі валюти для згладжування надмірних коливань курсу гривні, в ході якої викупив на ринку 147,5 мільйона доларів за фіксованим курсом 25,80 гривні/долар.

За інформацією НБУ, до цього востаннє інтервенція за фіксованим курсом проводилася 27 жовтня 2015 року, а рішення щодо проведення такої інтервенції замість традиційного валютного аукціону прийнято у зв'язку зі значним разовим перевищенням пропозиції валюти над попитом.

Нацбанк підкреслив, що проведення подібної інтервенції не є свідченням того, що регулятор таргетує певний рівень курсу, і режим гнучкого курсоутворення продовжує діяти, але при цьому НБУ згладжує надмірні коливання на ринку під дією ситуативних чинників.

За даними дилерів комерційних банків, вчора до закриття торгів котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку встановилися на рівні 25,78/25,82 гривні/долар.