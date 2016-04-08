Вкладникам банку "Національні інвестиції" завершили виплати

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив масові виплати вкладникам неплатоспроможного банку "Національні інвестиції" і здійснюватиме виплати за індивідуальним письмовими заявами, повідомляється на сайті Фонду.

Згідно з повідомленням, для отримання гарантованої суми вкладникам необхідно надіслати до Фонду особисту заяву, копію паспорта, копію ідентифікаційного коду.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування почав процедуру ліквідації банку "Національні інвестиції" 3 грудня 2015 року.

Національний банк України визнав банк "Національні інвестиції" неплатоспроможним 17 вересня 2015 року, і до цього часу в банку працювала тимчасова адміністрація.

Банк "Національні інвестиції" працював на ринку України з 2011 року і входив до групи невеликих фінустанов за обсягом активів. За інформацією банку, його найбільшим власником була Наталя Огородник, прямо і опосередковано володіє часткою в 33,7407% через компанії "Украгроспилка", "Віадук" та "Еко".