Вкладникам "Дельта Банку" призупинили виплати до кінця квітня

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб призупинив виплати за загальним реєстром вкладникам "Дельта Банку" до кінця квітня, повідомляється на сайті фонду.

"Звертаємо увагу вкладників, що виплати за загальним реєстром вкладників "Дельта Банку", які тривали з 23 лютого 2016 до 4 квітня 2016 закінчено. Враховуючи те, що значна кількість вкладників "Дельта Банк" не звернулася до банків-агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб для отримання відшкодування, зараз триває технологічна перерва, протягом якої буде визначено подальший порядок виплат", - йдеться в повідомленні.

Фонд зазначає, що про відновлення виплат буде повідомлено на його сайті наприкінці квітня.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у лютому попросив вкладників ліквідованого "Дельта Банку" звернутися в банки-агенти для отримання гарантованого відшкодування за своїми вкладами. На 25 лютого у сумарному вираженні обсяг виплаченого відшкодування становить 15,39 мільярда гривень, або 95,9% загальної гарантованої суми з цього банку, але при цьому ще 317 тисяч вкладників не звернулися за отриманням відшкодування.

"Дельта Банк" працює на ринку України з 2006 року і входив у групу найбільших банків. Основним акціонером банку був бізнесмен Микола Лагун з часткою в капіталі 70,61% і компанія Cargill Financial Services International Inc. (США) з часткою 29,39%.