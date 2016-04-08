Путін вирішив врятувати "Внєшекономбанк" за рахунок заморожених пенсій росіян

Докапіталізацію російського "Внєшекономбанка" проведуть за рахунок коштів з президентського резерву, сформованого з накопичувальних вкладів пенсіонерів. Про це пишуть "Ведомости" з посиланням на федеральних чиновників.

"У бюджеті Росії на 2016 рік є президентський резерв - 342 млрд руб: це колишні накопичувальні вклади пенсіонерів. Частина цих коштів - 150 млрд руб. - піде на підтримку ВЕБу в цьому році, операція вже схвалена наглядовою радою ВЕБу (голова - прем'єр Дмитро Медведєв)", - наголошується в повідомленні.

«Тільки не треба розглядати це як те, що гроші майбутніх пенсіонерів були витрачені на порятунок ВЕБу», – закликає один з чиновників: на це треба дивитися з точки зору касового виконання бюджету. Інші варіанти вимагали б поправок в закон про бюджет, а час не терпить, взяти з президентського резерву – швидше за все, пояснює інший чиновник. Потрібні лише доручення президента і постанова уряду, підтверджує урядовий чиновник.

Допомога ВЕБу з бюджету скоротить розмір можливої додаткової індексації пенсій, говорить федеральний чиновник, навряд чи взагалі вдалося б провести такі поправки через Держдуму.

Заморожування накопичувальної пенсії дозволяє зменшити трансферт на покриття дефіциту Пенсійного фонду. Щороку влада запевняла, що накопичувальна частина пенсії вилучається тимчасово – поки реформується система; але кожен раз гроші йшли на затикання дірок. Перша порція заморожених накопичувальних коштів за 2014 рік пішла у тому числі на фінансування анексованого Криму і Севастополя. Пенсійні накопичення за 2015 року частково пішли на антикризовий план, нагадує видання.

Витрата накопичень на ВЕБ продовжує традицію – банк з тієї ж серії політичних проектів, що й Крим, іронізує чиновник: символ епохи неефективних державних інвестицій.

ВЕБ замислювався (і навіть називається) як інститут розвитку, але кредитування нерентабельних проектів – наприклад, Олімпіади в Сочі – перетворило його в банк поганих боргів; одночасно антиросійські санкції закрили ВЕБу фондування на Заході.

Читайте такожРосійський "Внєшекономбанк" має намір піти з українського ринку

У президентському резерві після підтримки ВЕБу залишається всього 192 млрд руб., а додаткова індексація ще не знята з порядку: Медведєву може знадобитися робити передвиборчі подарунки, відзначає видання.

В РФ пенсії цього року індексовані не з фактичної інфляції (15,5%), а всього на 4%,

Накопичувальна пенсія – довгі гроші, які могли б бути інвестовані в економіку, принести дохід, а тепер підуть не тільки на індексацію, але й на ВЕБ, по суті, на виплату зовнішніх боргів, нарікає головний економіст БКС Володимир Тихомиров. Владі це легко провернути: через постійне заморожування накопичувальної частини люди вже давно перестали ставитися до цих грошей як до своїх, визнає Тихомиров, з іншого боку, вони бачать з щорічних листів від НПФ, як зростають їхні накопичувальні рахунки, і тим прикріше віддавати ці гроші на ВЕБ.

ВЕБ міг би отримати пенсійні гроші і цивілізованим шляхом, говорить топ-менеджер НПФ: фонди купили б його облігації. Покупка облігацій на пенсійні гроші обговорювалася, пояснює чиновник, але тоді за ці гроші довелося б платити, плюс фонди досконало перевірили б ВЕБ і зажадали б держгарантії – простіше з бюджету.