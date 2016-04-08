Російський ЦБ прагне перешкодити розширенню Генбанку в Криму - Bloomberg

ЦБ намагався перешкодити експансії одного з найбільших банків в окупованому Криму через стурбованість репутацією його акціонера, повідомляє РБК з посиланням на Bloomberg.

"Банк Росії через занепокоєння з приводу фінансової стабільності Генбанка і репутації його акціонера Євгена Двоскіна в 2014 році намагався перешкодити розширенню мережі банку в окупованому Криму, але ці спроби було блоковано завдяки потужним політичним зв'язкам" Двоскина," - повідомляє Bloomberg з посиланням на два джерела, що залишилися анонімними.

Євген Двоскін в інтерв'ю агентству підкреслив, що Генбанк пройшов ретельну перевірку регуляторів перед розширенням своєї присутності в Криму. Твердження про можливу причетність до переведення коштів в готівку він спростував.

"Хіба те, що я перебував під захистом ФСБ, означає, що я відмиваю гроші для них?" - запитав Двоскін.

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У прес-службі Центробанку Росії відмовилися від коментарів. ФСБ не відповіла на запит про відгуки.

Видання повідомляє, що невеликий російський банк Генбанк відкрив перше відділення в аннексированном Криму на початку квітня 2014 року, незабаром після окупації півострова Росією. З того часу він став другим банком за кількістю відділень в Криму, після РНКБ. Генбанк внесено до санкційного списку США.

Євген Двоскін володіє 7,2% акцій Генбанка і обіймає в ньому пост віце-президента. Forbes писав, що "всі ключові рішення в Генбанку" приймає саме він.

Гендиректор банку Олена Пономарьова питання Bloomberg переадресувала Двоскину. "Він бос", - цитує її агентство.