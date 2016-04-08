Юристи Порошенка заявили про завершення передачі Roshen у сліпий траст

Про це йдеться в заяві радника Порошенко - компанії ICU, поширеній від імені керуючого директора ICU Макара Пасенюка.

У заяві Пасенюк нагадав, що передача частки Roshen, бенефіціарним власником якої є президент Порошенко, остаточно завершилася на початку квітня цього року. При цьому сам договір «сліпого трасту» був підписаний у січні поточного року.

«Сліпий траст» - це договір про передачу майна у довірчу власність, згідно з яким бенефіціар не може отримувати інформацію про активи трасту, а також давати вказівки щодо активів трасту його керуючому. Трастову угоду було підписано 14 січня 2016 року. Rothschild підтвердив у своїй заяві. Угоду було складено згідно з міжнародними стандартами передачі політиками активів у траст на час державної служби, - пояснив Пасенюк. - До квітня 2016 року здійснювалися юридичні дії, необхідні для фактичної передачі частки в Roshen, яка належить Петру Порошенку, в траст».

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Разом з тим, як наголосив Пасенюк, українське законодавство не дало змоги повною мірою провести процедуру передачі в траст. І тому було прийнято рішення вдатися до світової практики, використовуваної в таких випадках. «У рамках підготовчої роботи було зареєстровано три іноземні юридичні особи, які планувалося залежно від обставин використовувати для реалізації наданого мандата (з управління активом Roshen - УНІАН). Зазначені іноземні компанії: перебували в управлінні незалежної професійної компанії, яка має ліцензію на управління активами; вони не мали банківських рахунків і не проводили активних операцій», - зазначив Пасенюк.

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Він уточнив, що три компанії - це структури, створені в Голландії, на Кіпрі і на Британських Віргінських островах (БВО). Ключовою з них стала компанія Prime Asset Partners Limited, зареєстрована на БВО. Однак, як сказав Пасенюк, Prime Asset Partners Limited мала суто технічну функцію з тимчасового володіння двома іншими іноземними компаніями.

«Саме Prime Asset Partners Limited у січні підписала безвідкличний трастовий договір (з Rothschild - УНІАН). Це означає, що активи не можуть бути повернуті з трасту на користь Prime Asset Partners Limited. Всі виплати і передачі активів трасту здійснюватимуться на користь українських суб'єктів, а не на користь цієї компанії. Всі податки з таких доходів належним чином сплачуватимуться до бюджету України», - пояснив Пасенюк.

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Він також звернув увагу, що спеціальна - 4-а Директива Європейського Союзу з протидії відмиванню злочинних доходів і фінансуванню тероризму (Directive (EU) 2015/849) передбачає, що вигодонабувачем трасту можуть вважатися кінцеві бенефіціарні власники майна, переданого в траст. «У зв'язку з цим, для забезпечення максимальної прозорості володіння, Петро Порошенко буде вказаний як кінцевий бенефіціарний власник групи Roshen до моменту фактичного продажу групи, якщо такий відбудеться, - наголосив Пасенюк. - Наш підхід у цьому питанні передбачає дотримання більш високих міжнародних вимог і стандартів щодо встановлення походження активів та їх кінцевих вигодонабувачів».

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Як повідомляв УНІАН, на початку квітня поточного року журналісти проекту «Центр з дослідження корупції та організованої злочинності» (OCCRP) оприлюднили результати фінансових розслідувань, фігурантами яких стали провідні політики та публічні люди багатьох країн, включаючи Україну. Представлений громадськості масив інформації дістав назву «панамські документи». Згідно з матеріалами, одним з фігурантів розслідувань став і президент України Петро Порошенко. За інформацією журналістів, він заснував три офшорні компанії з управління активами, включаючи кондитерську корпорацію Roshen, але не вніс відомості про це в свої майнові декларації. Це, як зазначали журналісти, могло дати Порошенку змогу уникнути сплати податків в Україні. Пізніше сам Порошенко, а також його фінансові і юридичні радники наголошували, що створені офшори стали єдиним механізмом передачі активів глави держави в «сліпий» траст під управлінням інвестиційного банку Rothschild. Офшори, як наголошував Порошенко, не створювалися з метою ухилення від сплати податків чи будь-яких інших зобов'язань.