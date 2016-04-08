Нова 500-гривнева купюра з'явиться в обігу вже у понеділок (фото)

Національний банк України вводить в обіг оновлену банкноту номіналом 500 гривень зразка 2015 року з удосконаленою системою захисту вже в понеділок, 11 квітня, нагадав регулятор на своєму сайті.

За інформацією НБУ, розміри оновленої банкноти не змінилися, колірна гамма також залишилася майже незмінною. Всі зміни стосувалися дизайну та захисних елементів, які повністю відповідають світовому рівню.

Регулятор нагадав, що запровадження в обіг нових 500-гривневих банкнот проводиться в межах планового випуску на 2016 рік і обмінювати банкноти зразка 2006 року на нові не потрібно, оскільки купюри зразка 2006 і 2015 років перебуватимуть в обігу одночасно.

НБУ зазначив, що почав роботу над оновленням номінального ряду банкнот зразка 2003-2007 років у 2012 році в рамках Стратегічної програми щодо вдосконалення організації готівкового обігу в Україні на 2013-2018 роки. Першою банкнотою з оновленого ряду стала банкнота номіналом 100 гривень зразка 2014 року, яка запроваджена в обіг 9 березня 2015 року.

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Довідка УНІАН. У вересні 1996 року в Україні було проведено грошову реформу, в результаті якої єдиним законним засобом платежу на території України стала українська гривня. Нині в обігу перебувають купюри номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 і 500 гривень, а також монети номіналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок і 1 гривня.

Згідно з чинним законодавством України, виготовлення та зберігання банкнот і монет, встановлення їх номіналів, платіжних ознак та дизайну, а також порядку заміни пошкоджених банкнот і правил їх випуску в обіг належить до виключної компетенції Національного банку України.