В Україні у березні відновилася інфляція - ціни зросли на 1%

В Україні у березні 2016 року порівняно з попереднім місяцем, лютим 2016 року, зафіксовано інфляцію на рівні 1% після дефляції на рівні 0,4% у лютому до січня 2016 року.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, у річному вимірі, до березня 2015 року, інфляція у березні 2016 року сповільнилася до 20,9% з 32,7%, зафіксованих місяцем раніше.

З початку року, у січні-березні, споживчі ціни в Україні зросли на 1,5%.

Згідно з наведеними даними, у березні порівняно з попереднім місяцем найбільше подорожчала електроенергія - на 25,2%, одяг і взуття - на 10,7%, залізничний пасажирський транспорт - на 3,5%.

У річному вимірі найбільше зросли ціни на природний газ - в 3,7 разу, електроенергію - удвічі, гарячу воду і опалення - на 77,5%.

Найбільше зниження цін у березні до лютого зафіксовано на яйця - на 21,5%, овочі - 5%, м'ясо та м'ясопродукти - 1%.

У річному вимірі найбільше зниження цін зафіксовано на паливо і оливи - 14,7%, фрукти - 8,9%, яйця - 5,3%.

Держстат нагадує, що дані наводяться без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

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Як повідомляв УНІАН, в Україні у лютому 2016 року порівняно з попереднім місяцем, січнем 2016 року, зафіксовано дефляцію (зниження цін) на рівні 0,4%, до лютого 2015 року інфляція сповільнилася до 32,7%, за січень-лютий ціни зросли на 0,5%.

Національний банк України прогнозує уповільнення споживчої інфляції в Україні за підсумками 2016 року до 12%.

Згідно з експертним консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, інфляція у поточному році сповільниться до 19%.

Держбюджет України на 2016 рік передбачає річну інфляцію на рівні 12% і курс гривні близько 24,1 грн за долар.