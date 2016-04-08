Японія відкрила кредитну лінію для України на $269 мільйонів

Японія відкрила кредитну лінію для України в розмірі 269 млн дол. для страхування експортно-імпортних операцій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв сьогодні на брифінгу у Києві.

"Японія продовжила свою політику фінансово-економічної підтримки. У цьому зв'язку прем'єр-міністр (Сіндзо Абе) оголосив про створення японською компанією страхування експорту та імпорту кредитної лінії для України у розмірі 30 мільярдів єн. Це приблизно 269 мільйонів доларів США", - заявив Єлісєєв.

За його словами, ця допомога буде важливою з точки зору стабілізації економіки і соціальної ситуації в Україні.

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Також Єлісєєв нагадав, що Японія заявила про готовність виділити 3,5 млн євро на будівництво сховища ядерного палива в Україні.

"Ми обговорили питання посилення співпраці в галузі нерозповсюдження і захисту населення від ядерних катастроф у майбутньому, і нам було, звичайно, приємно, що японська сторона прийняла рішення про виділення додаткових 3,5 мільйонів євро на рахунок ядерної безпеки, для будівництва об'єкту для тимчасово відпрацьованого ядерного палива", - сказав Єлісєєв.