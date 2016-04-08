Гривня йде на вихідні з курсом 25,65 за долар
17:18, 08 квітня 2016Фінанси
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Котирування гривні до євро встановилися на рівні 29,0816/29,1384 грн/євро.
Середньозважений курс гривні встановився на рівні 25,6298 грн/дол. / Фото УНІАН
У п'ятницю, 8 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на момент закриття торгів встановилися на рівні 25,60/25,65 грн/дол., повідомив УНЫАН дилер комерційного банку.
За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилося рівні 29,0816/29,1384 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3812/0,3823 грн/рубль.
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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 16:00 встановився на рівні 25,6298 грн/дол., на цю годину було укладено 497 угод на суму 311,75 млн дол.
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