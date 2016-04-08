Базова інфляція в березні становила 1,9%

Базова інфляція в Україні в березні 2016 року порівняно з попереднім місяцем, лютим, становила 1,9%.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, у річному вираженні, проти березня 2015 року, базова інфляція становила 15%.

З початку року, за січень-березень, базова інфляція становила 2,3%.

Держстат нагадує, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в березні 2016 року порівняно з попереднім місяцем лютим 2016 року, зафіксовано інфляцію на рівні 1% після дефляції на рівні 0,4% в лютому проти січня 2016 року.

У річному вираженні, проти березня 2015 року, інфляція в березні 2016 року сповільнилася до 20,9% до 32,7%, зафіксованих місяцем раніше.

З початку року, в січні-березні, споживчі ціни в Україні зросли на 1,5%.

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Згідно з методологією Держстату, базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих факторів адміністративного, подієвого та сезонного характеру.