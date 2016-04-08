Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 11 квітня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2562.9848 (8 квітня – 2580.1289)

100 EUR – 2912.3196 (8 квітня – 2932.0585)

10 RUR – 3.7989 (8 квітня – 3.8057)

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 8 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,60/25,65 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 29,0816/29,1384 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3812/0,3823 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 25,6298 грн/дол., на цю годину укладено 497 угод на суму 311,75 млн дол.