Фонд гарантування шукає інвестора для виведення з ринку неплатоспроможного банку "Хрещатик"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб шукає інвестора для виведення з ринку неплатоспроможного банку «Хрещатик», повідомляється на сайті Фонду.

До участі у відборі Фонд запрошує приймаючі банки, які можуть подати заявки до 20 квітня.

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на підставі рішення Національного банку про визнання неплатоспроможним банку «Хрещатик» ввів у банк тимчасову адміністрацію. Фонд оцінює обсяг виплат гарантованих відшкодувань вкладникам банку в 2,8 млрд грн і обіцяє почати ці виплати не пізніше ніж на 20-й робочий день після введення тимчасової адміністрації.

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Банк «Хрещатик» працює на ринку України з 1993 року і входить у двадцятку найбільших банків за обсягом активів. Згідно з даними про структуру власності банку на його сайті, ключовими власниками фінустанови є громадянин України Андрій Іванов з часткою 37%, Київська міськдержадміністрація з часткою 25%, громадянин Австрії Микола Солдатенко із часткою 24%.