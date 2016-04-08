США виділять Україні $4 мільйони допомоги для реформування митниць

Уряд США надасть Україні фінансову допомогу в розмірі 4 млн дол. на дворічну програму фінансування консалтингових послуг для реформування української митниці.

Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів України.

"Ми впевнені, що залучення міжнародних радників з бездоганною репутацією і великим досвідом в управлінні та реформування митних пунктів в інших країнах допоможе нам кардинально підвищити чесність і рівень персоналу митниць в Україні", - цитуються в повідомленні слова голови Мінфіну Наталії Яресько.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив Міністерству фінансів прискорити процес вибору компаній, які будуть керувати Закарпатською, Львівською, Волинською і Чернівецькою митницями.

Голова Мінфіну Наталія Яресько повідомила, що два донори вже готові профінансувати пілотний проект з управління українськими митницями.

У липні 2015 року Кабінет міністрів України в рамках реформи Державної фіскальної служби прийняв рішення передати Закарпатську, Львівську, Волинську та Чернівецьку митниці в управління міжнародної компанії.