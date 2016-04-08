Грошова база в Україні знизилася до 327 мільярдів гривень

Обсяг грошової бази в Україні в березні порівняно з лютим знизився на 0,4% – до 327,224 млрд грн, повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з наведеними даними, з початку року обсяг грошової бази знизився на 2,6%.

Обсяг готівки поза банками зріс на 0,2% у березні, а з початку року знизився на 4,6%, – до 269,755 млрд грн.

Грошовий агрегат М3 в березні знизився на 0,9%, а з початку року виріс на 1,6% - до 1,007 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, обсяг грошової бази в Україні в лютому порівняно із січнем знизився на 2% – до 328,541 млрд грн.

Обсяг грошової бази в Україні в 2015 році виріс на 0,8% – до 336 млрд грн.