Валютні позичальники звернулися до Путіна з проханням "припинити їх вбивати"

Про це повідомляє "Газета.Ru".

Вони вимагають негайно вирішити проблему валютної іпотеки «на державному рівні». Представник Всеросійського руху валютних позичальників на відео стверджує, що в проблемі валютних позичальників є три сторони: це влада в особі Банку Росії, Державної думи і уряду, це банки і це громадяни Росії, які взяли валютну іпотеку.

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«За результатами громадського контролю ми прийшли до висновку, що проблема валютної іпотеки повинна бути вирішена негайно. Перше - це мораторій, нас потрібно перестати вбивати, нас потрібно перестати палити. І друге - перетворення валютно-іпотечних кредитів в рублі, в безпечну рублеву зону. Переклад та громадян, і банків. І третє - провести на державному рівні дедоларизацію всіх банківських продуктів», - вимагають іпотечники у своєму відеозверненні.

Позичальники наполягають, що вони є сумлінними платниками, суди ж стверджують зворотне. Іпотечники вимагають від банків перестати знущатися над ними, а від держави - вжити негайних заходів. Вони покладають відповідальність за власне складний стан на уряд і Держдуми, які після переходу національної валюти, рубля, на плаваючий курс «не вжили жодних дій».

Раніше повідомлялося, що банки готові списувати борги іпотечникам за народження дітей в обмін на субсидії держави.