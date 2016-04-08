В українських банках побільшало валютних депозитів

Обсяг депозитів в українських банках у березні, за оперативними даними, у національній валюті зменшився на 1,2% - до 380,513 млрд грн, в іноземній валюті в доларовому еквіваленті зріс на 1,8%, до 13,562 млрд дол.

Як повідомляється на сайті НБУ, залишки за гривневими кредитами в березні знизилися на 0,7% - до 429,885 млрд грн, за валютними - на 0,9% - 22,310 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, обсяг депозитів в українських банках у лютому в національній валюті знизився на 0,2% - до 385,416 млрд грн, в іноземній валюті в доларовому еквіваленті - на 0,4%, до 13,311 млрд дол.

У 2015 році обсяг гривневих депозитів в українських банках зріс на 6,2% - до 388,7 млрд грн, валютних - знизився на 32,1% - до 13,2 млрд дол.