Росія призупинить фінансування розвитку окупованого Криму

Про це повідомив міністр економічного розвитку РФ Олексій Улюкаєв, передає ТАСС.

"У нас були прийняті рішення про перенесення значних сум, що називається, вправо - на 2017-й і наступні роки. Це торкнулося суми приблизно в 23 млрд рублів. З урахуванням цього рішення ніяких пересувань більше не буде", - сказав він.

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За його словами, всього в анексованому Криму освоїли за минулий рік 4,5 млрд рублів - близько 20% виділених коштів за ФЦП. "Це було пов'язано з великими реорганізаціями і так далі. Зараз ця проблема повністю ліквідована", - додав міністр економічного розвитку РФ.

Нагадаємо, Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості".