Гройсман пропонує сконцентрувати гроші на інфраструктурних проектах

Про це у своїй статті для DT.UA пише голова Верховної Ради, кандидат на пост прем'єр-міністра України Володимир Гройсман.

"Попередній аналіз бюджету показав, що держава вкладає кошти в об'єкти із ступенем готовності 5-7%, щоб за рік довести її до 10%. Простіше кажучи, гроші закопуються в котловани. Якщо ці засоби не розмазувати, а сконцентрувати на інфраструктурних проектах, наприклад на програмі ремонту і будівництва доріг, то отримаємо відразу кілька результатів — зробимо дійсно корисну справу для країни, покажемо помітні досягнення та ще й дамо людям реальну роботу і заробітки, оскільки одне робоче місце в будівництві створює до семи робочих місць в суміжних секторах", - йдеться в статті.

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"Є інші інфраструктурні проекти, які можна запустити, — енергоефективність, місцева інфраструктура і т. п. Фактично — розпочати капітальний ремонт країни. Додатково у нас є вже виділені ресурси міжнародних фінансових установ, які вибираються зараз неефективно. А також — значні кошти в місцевих бюджетах як результат розпочатої фінансової децентралізації", - пише Гройсман.

При цьому наголошується, що спікер парламенту робить акцент на кількох важливих моментах.

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"Перший — жорсткий контроль, щоб не крали. При наявності бажання і політичної волі це можливо. Другий — контроль якості. Тут нам допоможуть наші міжнародні партнери і громадянське суспільство. І третій — стратегічне бачення того, що ми робимо і для чого, які транспортні коридори будуємо. Щоб не будувати дороги, що ведуть у нікуди", - підкреслив спікер.