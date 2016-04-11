Інфляція в Китаї в березні зросла на 2,3%

Індекс споживчих цін (індекс інфляції, CPI) у березні в Китаї порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс на 2,3%, свідчать дані Національного статистичного бюро Китаю (НСБ), повідомляє Прайм.

"У лютому інфляція В Китаї в річному вираженні також склала 2,3%. При цьому ціни в березні знизилися на 0,4%", - йдеться в повідомленні.

Серед причин зростання інфляції вказується зростання цін на свіжі овочі через недостатні обсяги поставок, а також через скорочення поголів'я свиней, що призвело до зростання цін та позначилося на поставках м'яса.

Зазначається, що тим часом індекс цін виробників (PPI) у березні впав на 4,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

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Згідно з раніше озвученими даними уряду Китаю, інфляція в країні в 2016 році очікується на рівні 3%.