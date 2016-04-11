Кадирову знову не вистачає грошей - попросив у Путіна допомоги для Чечні

Виконуючий обов'язки глави Чечні Рамзан Кадиров попросив у російського президента Володимира Путіна посприяти в реалізації трьох республіканських проектів - передачі регіону "Чеченнефтехимпрома", відновлення аеропорту Грозного, а також переселенні 25 тисяч осіб із зсувних зон, повідомляє Комерсант.

У листі Кадирова підкреслюється, що російський уряд, попри доручення президента від 10 грудня 2015 року, не прийняв рішення про передачу республіці 100 відсотків акцій "Чеченнефтехимпрома".

У Міненерго зазначили, що питання про передачу активу Чечні узгоджено, документи надіслано до Мінекономіки ще в грудні. У Мінекономіки пояснюють, що рішення впирається в розділ майна з "Роснефтью". Вона володіє 51% у "Грознефтегазе" (створений на базі нафтових активів Чечні, видобуток - близько 400 тисяч тонн на рік) і орендує майновий комплекс "Чеченнефтехимпрома", який потрібен для розвідки та видобутку.

Крім того, Рамзан Кадиров просить розібратися з другим етапом відновлення аеропорту Грозного. Ще на початку 2014 року Чечня представила Мінтрансу і Мінекономіки обґрунтування для виділення в 2015 році фінансування з держбюджету. Але рішення досі не прийнято, хоча в цілому російський уряд проект підтримав. З бюджету на неї вже витрачено близько 15 мільйонів доларів.

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"За даними Росавіації, в 2015 році аеропорт знизив пасажиропотік на 17,5%, до 204 тисяч осіб. У довідці мінекономіки Чечні говориться, що авіакомпанія "Грозний авіа" "жорстко конкурує" з перевізниками південних регіонів Росії, вона має покращити якість та спектр послуг, розширивати географію польотів та оптимізувати маршрути", - уточнює видання.

Ще однією проблемою, яку підняв глава Чечні, стало переселення понад 25 тисяч осіб із зсувних зон. Як зазначено у листі, у 2015 році з держбюджету на це було виділено 30 мільйонів доларів, але вдалося переселити лише 3 869 осіб. Кадиров запевняє, що зсувні процеси активізувалися і це може спричинити жертви, якщо не вжити екстрених заходів.