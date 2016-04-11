У Франції арештували активи "Роскосмосу" і "Космічного зв'язку" на $700 мільйонів

Про це написав американський юридичний журнал The American Lawyer, не розкривши джерело інформації, повідомляє РБК.

За даними видання, в першому випадку мова йде про плату за надання російського супутникового ресурсу, а в другому — за постачання російських ракет-носіїв.

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Представник GML (володіє компаніями Hulley Enterprises і Yukos Універсальний, які відсудили у Росії $50 млрд) підтвердив, що арешти стосуються дебіторської заборгованості перед Eutelsat «Космічний зв'язок» за використання супутникової ємності російського ФДУПа, а також дебіторської заборгованості Arianespace перед «Роскосмосом» за постачання і обслуговування ракет «Союз». Він не підтвердив цифри в $300 млн і $400 млн, сказавши тільки, що загальна сума арештованих у Франції російських активів становить приблизно $1 млрд.

Як відомо, раніше у Франції у справі ЮКОСа були заарештовані платежі французьких компаній Arianespace, Eutelsat і Air France, що належать їхнім російським контрагентам.



